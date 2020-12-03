- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مروان سعدان: فريقي كان الأفضل في البداية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020
اوضح لاعب نادي الفتح مروان سعدان ان فريقه بدأ بشكل جيد أمام الهلال، في المباراة التي فاز فيها الاخير بثلاثية نظيفة، في إطار دوري المحترفين السعودي.
وفي حديث له، قال اللاعب: "فريقي كان أفضل في البداية، لكن الهدف الذي سجله الفتح عن طريق ساسا جوانوفيتش وألغاه الحكم كان مؤثرا في سير المباراة".
وأضاف: "تلقينا الخسارة بسبب عدم التركيز التي انتابت الفريق في أول خمس دقائق بالشوط الثاني، الأمر الذي أدى إلى دخول هدفين آخرين، بعدما كان الفريق مؤهلا لتسجيل هدف التعادل، عقب تقدم الهلال في الشوط الأول بهدف".
وتجمد رصيد الفتح بهذه الهزيمة عند 10 نقاط في المركز الرابع، فيما رفع الهلال رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب.
كانت هذه تفاصيل خبر مروان سعدان: فريقي كان الأفضل في البداية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.