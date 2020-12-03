مروان سعدان: فريقي كان الأفضل في البداية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

اوضح لاعب نادي ​الفتح​ ​مروان سعدان​ ان فريقه بدأ بشكل جيد أمام ​الهلال​، في المباراة التي فاز فيها الاخير بثلاثية نظيفة، في إطار دوري المحترفين السعودي.



وفي حديث له، قال اللاعب: "فريقي كان أفضل في البداية، لكن الهدف الذي سجله الفتح عن طريق ساسا جوانوفيتش وألغاه الحكم كان مؤثرا في سير المباراة".

وأضاف: "تلقينا الخسارة بسبب عدم التركيز التي انتابت الفريق في أول خمس دقائق بالشوط الثاني، الأمر الذي أدى إلى دخول هدفين آخرين، بعدما كان الفريق مؤهلا لتسجيل هدف التعادل، عقب تقدم الهلال في الشوط الأول بهدف".

وتجمد رصيد الفتح بهذه الهزيمة عند 10 نقاط في المركز الرابع، فيما رفع الهلال رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب.