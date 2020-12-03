الدوري السعودي: الهلال يعزز صدارته بثلاثية في مرمى الفتح

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020 تمسك ​الهلال​ بصدارة ​الدوري السعودي​ بعد هزيمة ​الفتح​ بثلاثية نظيفة على استاد الملك فهد الدولي ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز السوري عمر خريبين الهدف الأول للأزرق د 31 بعدما استقبل عرضية من الجهة اليمنى من محمد البريك واضاف سالم الدوسري الهدف الثاني د 46 وانهى المسلسل اللاعب محمد كنو د 52. بطل اسيا السابق رفع رصيده إلى النقطة 16 ليعتلي الصدارة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه بينما تجمد رصيد الفتح عند النقطة العاشرة في المركز الرابع بجدول الترتيب.

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