الأهلي المصري يعلن شفاء شريف من كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن النادي الأهلي المصري أمس شفاء محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم من عدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19).

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي أمس «إن المسحة الطبية التي خضع لها محمد شريف جناح الفريق الأول جاءت بنتائج سلبية، وأثبتت تعافيه من عدوى فيروس كورونا».

وأجرى الأهلي الفحوص للاعبيه استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقررة غدا على ملعب استاد برج العرب بالأسكندرية في نهائي كأس مصر.