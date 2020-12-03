شكرا لقرائتكم خبر عودة الجماهير تشعل ديربي توتنهام وأرسنال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي على أنه أمر استثنائي عودة الجماهير بأعداد محدودة للملاعب للمرة الأولى منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد في مارس الماضي.

وتم السماح للأندية التي تقع في المدن التي تنخفض فيها حدة القيود المتعلقة بجائحة كورونا للمستويين الأول والثاني، مثل لندن وليفربول، باستقبال ألفي مشجع، أما المدن التي ترتفع فيها حدة القيود، مثل مانشستر وميدلاندز وشمال إنجلترا، فإن أنديتها ستواصل خوض المباريات في غياب الجماهير.

ويلتقي توتنهام مع ضيفه أرسنال في مباراة ديربي بعد غد في حضور الجماهير ويتمنى أرتيتا أن يقدم الفريقان عرضا جيدا يظل عالقا في أذهان الجماهير، وقال أرتيتا «سيكون أمرا استثنائيا استعادة الجماهير، ستكون مشاعر غريبة».