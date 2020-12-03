شكرا لقرائتكم خبر القائد يعود.. والاتحاد لا يخسر في وجود حجازي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​تماثل قائد الفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد كريم الأحمدي للشفاء من فيروس كورونا المستجد ، والذي غيبه عن الملاعب فترة أسبوعين، حيث طبق اللاعب كل إجراءات العزل المنصوص عليها من الجهات ذات العاقة.

وتغيب اللاعب عن الجولتين الخامسة والسادسة من الدوري أمام أندية الفيصلي والقادسية ثم مواجهة الشباب في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأبطال.

واختار المدير الفني فابيو كاريلي اللاعب عبدالإله المالكي ليكون بديلا عنه إلى جانب المحترف البرازيلي برونو هنريكي في تلك اللقاءات الثلاثة.

وبات اللاعب فهد المولد هو اللاعب الوحيد الذي يواصل برنامجه اللياقي الانفرادي، تمهيدا للانضمام إلى التدريبات الجماعية بعد رفع جاهزيته البدنية.

ميدانيا يبدأ الفريق الكروي اليوم استعداداته الفعلية لمواجهة فريق نادي الوحدة في اللقاء الذي سيجمعهما مساء الأحد في مكة ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

على صعيد آخر، أبدت إدارة الاتحاد سعادتها بعدم تعرض الفريق للخسارة منذ التعاقد مع المدافع الدولي المصري أحمد حجازي، قادما من نادي وست بروميتش في أواخر أكتوبر الماضي.

وكان أول ظهور للنجم المصري في الديربي أمام فريق النادي الأهلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكان اللقاء قد شهد فوز الاتحاد بعد غياب عن الفوز في الديربي، وتحديدا في الدوري لمدة 8 مواسم، ثم شهدت الجولتان الرابعة والخامسة التعادل الإيجابي مع التعاون ثم الفيصلي، ثم عاد الفريق مجددا للفوز على القادسية في الجولة السادسة بنتيجة 1-0.

واستمرارا لتحقيق النتائج الإيجابية وعدم الخسارة فقد شهد لقاء الاتحاد والشباب ضمن ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأبطال التعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 2-2، وخلال تلك اللقاءات الخمسة فإن الفريق قد خرج بشباك نظيفة مرتين أمام الأهلي والقادسية، وسجل 7 أهداف واستقبل 5 أهداف.