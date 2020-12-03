طارق يحيى لجماهير الزمالك: احترسوا من الشائعات ‏

جدة - عمرو شويل حرص طارق يحيي، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، على تقديم ‏نصيحة لجماهير الكرة بالنادي الأبيض، خلال حلقة الخميس من برنامج ‏زملكاوي المذاع عبر شاشة قناة الزمالك.‏

وقال يحي لجماهير الزمالك:" إياكم والانسياق وراء الشائعات المغرضة ‏المتداولة عبر بعض المواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي".‏

وواصل:"الأخبار الكاذبة زادت بشدة خلال الأيام الأخيرة وأنصح ‏جماهيرنا الوفية من عدم الانسياق ورائها ومواصلة دعم ومساندة ‏الكيان".‏

أكد طارق يحيي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن ارتداء قميص ‏الزمالك شرف لكل لاعب ومدرب، ومن يريد الرحيل ‏فمرحباً برحيله".‏

وشدد يحيي في تصريحاته على ضرورة عدم انسياق جماهير الزمالك ‏حول شائعات رحيل نجومه ومديره الفني.‏