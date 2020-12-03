شكرا لقرائتكم عمر ربيع ياسين: سيرينو أكد على اقترابه من الانضمام للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إنه تواصل مع سيرينو، مهاجم ونجم صفوف فريق صن داونز الجنوب إفريقي، من أجل معرفة أخر تطورات مفاوضاته مع النادي الأهلي.

وأكد عمر ربيع ياسين خلال تصريحات تلفزيونية: "سيرينو أكد لي أنه اقترب من الأهلي بشكل قوي والأهلي يسعى لضم اللاعب في الصيف الجاري"

وتابع: "الأهلي يسعى وبقوة لضم سيرينو ولو الأهلي لم يحسم الأهلي مفاوضات سيريتو خلال 48 ساعة سيتم تأجيل المفاوضات حتى الانتقالات الشتوية المقبلة".

وأوضح: "سيرينو ووكيله رفضوا الظهور في الإعلام احترامًا للناديي الأهلي ونادي صن داونز".

وأتم: "سيرينو سيكون بديلا لجيرالدو والجميع يعلم ذلك".