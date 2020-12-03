شكرا لقرائتكم أيمن يونس: نسعى لتعديل عقود لاعبي الزمالك .. وشيكا مثل توتي مع روما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، على سعيه برفقة ‏أعضاء اللجنة على تعديل عقود اللاعبين بالتنسيق مع المستشار أحمد ‏البكري رئيس اللجنة المعينة لإدارة النادي.‏ وأوضح خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحي على ‏شاشة قناة الزمالك:"نبحث تعديل عقود اللاعبين وتوفير العدل بينهم ‏وضمان بقائهم داخل النادي".‏ وطمأن يونس جماهير الزمالك على الأمور داخل صفوف فريق الكرة ‏بخصوص تجديد العقود واستمرار النجوم.‏ وأنهى:"هدفنا استقرار الفريق وعدم المساس بكيان فري الكرة وبعناصره ‏الأساسية".‏ أضاف: "شيكابالا لله دور كبير معنا ويريد الاستمرار ودورنا مساعدته وسنقدره بما يستحق فهو مثل توتي في روما"

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