شكرا لقرائتكم كاسونجو: الزمالك لم يستشيرني في إعارتي للوحدة والوداد.. وتعرضت للاضطهاد بالمغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد الكونغولي كاسونجو، مهاجم الزمالك السابق، أن إدارة النادي لم تستشيره في مسألة إعارته لصفوف كل من الوحدة السعودي والوداد المغربي.
وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" لم أكن أرغب في الاحتراف في الوحدة أو الوداد، ولكني أحترمت رغبة إدارة الزمالك، رغم عدم استشارتها لي".
وواصل:" تعرضت للاضطهاد في الوداد المغربي، فإدارته لم تمنحني مستحقاتي المالية وتعاملوا معي بشكل سيىء للغاية".
اعترف أنه لم يتدرب مع فريق الوداد البيضاوي المغربي، خلال فترة اعارته، قائلا: "قضيت 6 أشهر دون خوض أي مباراة مع الوداد ولم أتدريب".
وأوضح:"كنت أجلس في الفندق، أتناول طعامي وأخلد للنوم، وهذه الفترة كانت سيئة جداً في مشواري الكروي وتعرضت لظروف صعبة في المغرب وتأثرت بدنياً وفنياً بسبب تلك الفترة".
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