شكرا لقرائتكم كاسونجو: الزمالك لم يستشيرني في إعارتي للوحدة والوداد.. وتعرضت ‏للاضطهاد بالمغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الكونغولي كاسونجو، مهاجم الزمالك السابق، أن إدارة النادي لم ‏تستشيره في مسألة إعارته لصفوف كل من الوحدة السعودي والوداد ‏المغربي.‏

وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على ‏شاشة قناة الزمالك:" لم أكن أرغب في الاحتراف في الوحدة أو الوداد، ‏ولكني أحترمت رغبة إدارة الزمالك، رغم عدم استشارتها لي".‏

وواصل:" تعرضت للاضطهاد في الوداد المغربي، فإدارته لم تمنحني ‏مستحقاتي المالية وتعاملوا معي بشكل سيىء للغاية".‏

اعترف أنه لم يتدرب مع ‏فريق الوداد البيضاوي المغربي، خلال فترة اعارته، قائلا: "قضيت 6 أشهر دون خوض أي مباراة مع الوداد ولم ‏أتدريب".‏

وأوضح:"كنت أجلس في الفندق، أتناول طعامي وأخلد للنوم، وهذه الفترة كانت سيئة جداً في مشواري الكروي وتعرضت ‏لظروف صعبة في المغرب وتأثرت بدنياً وفنياً بسبب تلك الفترة".‏