شكرا لقرائتكم طبيب الزمالك يوضح موقف "روقة" بعد أنباء إصابته فى الرباط الصليبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى لنادى الزمالك، عن خضوع محمد أشرف روقة، لاعب وسط الفريق، لأشعة جديدة وفحص طبى، بعد غد، السبت، من أجل تحديد حجم الإصابة التى لحقت به فى الركبة خلال مباراة طلائع الجيش الماضية، فى دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر، التى تعرض فيها الفريق للهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال رئيس الجهاز الطبى لنادى الزمالك لـ"الخليج 365" إن الأشعة التى خضع لها روقة تحتاج إلى إعادتها حيث لم تظهر بشكل كافى حجم الإصابة وهوا ما سيقوم به السبت المقبل، بعدما خضع اللاعب لأشعة فى مسقط رأسه بالشرقية وقام بإرسالها إلى الجهاز الطبى للفريق من أجل تحديد حجم إصابته، إلا إن رئيس الجهاز الطبى قرر خضوعه لأشعة جديدة يوم السبت المقبل، وبذلك ينفى طبيب الزمالك ما تردد إن الأشعة السابقة للاعب أثبتت إصابته فى الرباط الصليبى.

وفى سياق آخر، أكد أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، أن لجنة الكرة منحت للبرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق حرية احتياجات الفريق للموسم الجديد وأوضح أشرف قاسم أن باتشيكو المدير الفنى للفريق حصل على قائمة الزمالك في الموسم الجديد من أجل دراستها، بجانب تحديد احتياجاته بشأن التدعيمات والمراكز التي يحتاجها الفريق، وسيقوم بالرد على لجنة الكرة في الأيام الأولى من الأسبوع المقبل.

وعن تجديد عقد الدولى التونسى فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، أوضح المشرف العام على فريق الكرة أن الدولي التونسي رحب بالتجديد للزمالك وأنه سيتم حسم تجديد عقده خلال اليومين المقبلين بعدما أكد اللاعب على رغبته بالاستمرار في صفوف القلعة البيضاء.

وكشف أشرف قاسم عن تمسك أحمد سيد "زيزو" نجم الفريق بالاستمرار مع الزمالك، موضحا: "عبد الحليم علي مدير الكرة بالزمالك تواصل مع زيزو، وأكد له اللاعب على أنه في مسقط رأسه للاطمئنان على والده ولم يتحدث مع أحد بشأن مصيره مع الزمالك أو الدخول في أي مفاوضات مع أندية أخرى؛ وتمسكه بالاستمرار مع النادي".

واجتمعت لجنة الكرة بنادى الزمالك، برئاسة أيمن يونس وأشرف قاسم وعبد الحليم على، مع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق الأبيض، وذلك لمناقشة كل الأمور الفنية للفريق فى الموسم المقبل، وناقشت لجنة الكرة مع المدير الفنى احتياجات الفريق فى الموسم الجديد، وترتيب كل الأوضاع الداخلية بالفريق وبعض الملفات الخاصة باللاعبين.

من جانبه، قال أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادى الزمالك: "باتشيكو سعيد بالتواجد فى الزمالك، وأكدنا له دعمنا الكامل للجهاز الفنى"، وهو ما يؤكد ما جاء فى "اليوم السابع" بشأن عقد المفوض عن إدارة شئون الكرة بنادى الزمالك جلسة مع البرتغالى جايمى باتشيكو فى حضور أعضاء لجنة الكرة بالنادى، من أجل دعم استمرار المدير الفنى للزمالك فى المرحلة المقبلة مع توفير كافة متطلباته وتحديد خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة المقبلة للنادى الأبيض، حيث أكد "اليوم السابع"، أن الجلسة ستشهد الحديث مع المدرب البرتغالى لدعمه وتجديد الثقة به إلى جانب الحديث حول صفقات الفريق ومنها صفقة أمير عادل التي تم إبرامها وابداء رأيه النهائي بشأنها قبل تفعيل التعاقد خلال الفترة الحالية وغلق باب الصفقات من عدمه بعد هذه الصفقة إلى جانب عرض عليه الثنائى أحمد الشيخ وإسلام صالح لحسم مدى إمكانية ضم أحدهما بشكل نهائى من عدمه.