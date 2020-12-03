شكرا لقرائتكم محمد عمر: الأهلي نادي أوروبي كتب عنوانه خطأ في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى محمد عمر نجم الاتحاد السكندري السابق أن النادي الأهلي نادي بطولات ولا يقف على بطولة ويفكر فيما هو قادم عكس كل الأندية الموجودة في مصر ولا أستطيع أن أبخس حق الزمالك ولكن الأهلي مختلف.

قال خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "الأهلي كنادي مؤسسة هو نادي بصبغة أوروبية كتب عنوانه خطأ في مصر وكان يجب أن يكون موجودا في أوروبا، والدليل على ذلك أنه بعد ريال مدريد في التتويج بعدد البطولات القارية".

شدد: الأهلي مختلف ونادي بطولة وسير على نظام وهو نادي يحترم".