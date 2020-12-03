شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة : الحفاظ على كيان الزمالك من أولوياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة علي أهمية تحقيق الاستقرار لنادي الزمالك، فى الفترة الحالية، حيث يعتبر نادي الزمالك أحد أهم الأندية في مصر وافريقيا، مضيفاً أن الحفاظ علي كيان النادي من أولوياته وأولويات المجلس المؤقت.وأضاف صبحى خلال الزيارة التى قام بها إلى مقر النادى اليوم أنه من الضرورة قيام المجلس المؤقت بمتابعة كافة الملفات الخاصة بالنادي من الفرق الرياضية وعقود اللاعبين، مشددا علي ضرورة ضبط الأداء الاداري والمالي بمؤسسة النادي.

وقام وزير الرياضة بزيارة إلى مقر نادى الزمالك من أجل الاجتماع باللجنة المعينة لإدارة شئون النادى الأبيض، والإطلاع على بعض الأمور الخاصة بالنادى.

وانتعشت خزينة نادى الزمالك، بـ2 مليون جنيه و100 ألف جنيه، قيمة إيرادات تجديد العضويات والاشتراكات التى تواردت على النادى، أمس، الأربعاء، بعدما انتعش نادى الزمالك بـ4 مليون جنيه وتعد القيمة المتبقية لصالح النادى الأبيض من صفقتى انتقال محمد عنتر وأحمد رفعت، لاعبى الفريق الأبيض، إلى المصرى، وتحرص اللجنة التى تدير شئون نادى الزمالك فى الوقت الحالى على توفير سيولة مالية من أجل صرف كافة مستحقات لاعبى الفريق.