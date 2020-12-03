شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة يكشف عبر تلفزيون ”الخليج 365” حجم مكافآت لاعبى الأهلى من التتويج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى محمد شبانة، فى تليفزيون ”الخليج 365”، أن كل لاعب فى قائمة الأهلى الإفريقية سيحصل على ما يقرب من 250 ألف جنيه بعد الفوز ببطولة دورى أبطال إفريقيا، أى ما يوازى 7.5 مليون جنيه، وذلك بعدما توج الفريق بها للمرة التاسعة فى تاريخه على حساب الزمالك، بفوزه بهدفين مقابل هدف فى المباراة النهائية التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة.

تابع شبانة عبر برنامج "مع شبانة" عبر تلفزيون الخليج 365، أن اللائحة تنص على حصول كل لاعب على 15 ألف جنيه نظير المشاركة فى كل مباراة بالبطولة، فيما تنص اللائحة أن قيمة الفوز بالمباراة النهائية هى 40 ألف جنيه.

أضاف شبانه فى تليفزيون الخليج 365، أن محمود الخطيب رئيس الأهلى، وافق على رفع قيمة الفوز بالمباراة النهائية من 40 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بعدما نجح فى الفوز فى النهائى الإفريقى التاريخى الذى جمعه أمام الزمالك.

ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على تليفزيون ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيًا هى الأحد والثلاثاء والخميس، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضًا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.