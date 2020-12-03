شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: شرف لأى لاعب إرتداء قميص الزمالك ورسالة إلى الجمهور الابيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص طارق يحيي نجم الزمالك والكرة المصرية السابق ، على تقديم ‏نصيحة لجماهير الكرة بالنادي الأبيض خلال حلقة الخميس من برنامج ‏زملكاوي المذاع عبر شاشة قناة الزمالك قائلا " إياكم والانسياق وراء الشائعات المغرضة ‏المتداولة عبر بعض المواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي والأخبار الكاذبة زادت بشدة خلال الأيام الأخيرة وأنصح ‏جماهيرنا الوفية من عدم الانسياق ورائها ومواصلة دعم ومساندة ‏الكيان".‏

وأوضح طارق يحيي خلال تصريحات عبر شاشة قناة الزمالك في برنامج ‏‏"زملكاوي" أن ارتداء قميص ‏الزمالك شرف لكل لاعب قائلا "الزمالك شرف لكل لاعب ومدرب ومن يريد الرحيل ‏فمرحباً برحيله".‏

اجتمعت لجنة الكرة بنادى الزمالك، برئاسة أيمن يونس وأشرف قاسم وعبد الحليم على، مع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق الأبيض، وذلك لمناقشة كل الأمور الفنية للفريق فى الموسم المقبل، وناقشت لجنة الكرة مع المدير الفنى احتياجات الفريق فى الموسم الجديد، وترتيب كل الأوضاع الداخلية بالفريق وبعض الملفات الخاصة باللاعبين.

من جانبه، قال أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادى الزمالك: "باتشيكو سعيد بالتواجد فى الزمالك، وأكدنا له دعمنا الكامل للجهاز الفنى"، وهو ما يؤكد ما جاء فى ”الخليج 365” بشأن عقد المفوض عن إدارة شئون الكرة بنادى الزمالك جلسة مع البرتغالى جايمى باتشيكو فى حضور أعضاء لجنة الكرة بالنادى، من أجل دعم استمرار المدير الفنى للزمالك فى المرحلة المقبلة مع توفير كافة متطلباته وتحديد خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة المقبلة للنادى الأبيض، حيث أكد ”الخليج 365”، أن الجلسة ستشهد الحديث مع المدرب البرتغالى لدعمه وتجديد الثقة به إلى جانب الحديث حول صفقات الفريق ومنها صفقة أمير عادل التي تم إبرامها وابداء رأيه النهائي بشأنها قبل تفعيل التعاقد خلال الفترة الحالية وغلق باب الصفقات من عدمه بعد هذه الصفقة إلى جانب عرض عليه الثنائى أحمد الشيخ وإسلام صالح لحسم مدى إمكانية ضم أحدهما بشكل نهائى من عدمه.

وانتعشت خزينة نادى الزمالك، بـ2 مليون جنيه و100 ألف جنيه، قيمة إيرادات تجديد العضويات والاشتراكات التى تواردت على النادى، أمس، الأربعاء، بعدما انتعش نادى الزمالك بـ4 مليون جنيه وتعد القيمة المتبقية لصالح النادى الأبيض من صفقتى انتقال محمد عنتر وأحمد رفعت، لاعبى الفريق الأبيض، إلى المصرى، وتحرص اللجنة التى تدير شئون نادى الزمالك فى الوقت الحالى على توفير سيولة مالية من أجل صرف كافة مستحقات لاعبى الفريق.

وترغب اللجنة التى تدير الزمالك حاليًا فى سداد رواتب اللاعبين المتأخرة والبالغة قيمتها ما يقرب من 10 مليون جنيه ثم سداد رواتب الموظفين والعاملين بالنادى الأبيض ثم التحرك بعد ذلك لسداد مقدمات عقود اللاعبين عن الموسم المقبل، بعدما انتعش أيضا نادى الزمالك بـ2.5 مليون جنيه قيمة الموافقة على انتقال محمد حسن إلى سيراميكا كيلوباترا.