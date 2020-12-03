شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز على غينيا 60 / 68 فى افتتاح البطولة الأفريقية لناشئى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استهل منتخب مصر مشواره بكأس الأمم الافريقية للناشئين والناشئات، التي تقام في القاهرة من الثالث وحتى التاسع من الشهر الجاري، بالفوز على غينيا 60/68 ، جاءت المباراة قوية ومثيرة، ومتقاربة المستوى، خرج شوطها الاول بتقدم غينيا 33/34 لكن شباب مصر نجحوا في فرض تفوقهم في اللحظات الحاسمة، ليحسموا اللقاء لصالحهم 60/68 ، والتنافس كان واضحا على المستوى الفردي بين مهاب ياسر الذي سجل 39 نقطة لمصر ومارا الذي سجل لغينيا 26 نقطة.

وتضم قائمة منتخب مصر للناشئين: عمر الدياسطي- سليم العيسوي- مهاب عبد اللطيف-مؤمن أبوزيد-سيف الدين مصطفى-اسماعيل يوسف- بلال الشكيري-محمدالمنسي- عبدالله أحمد-مالك عبد الجواد-عمر جنينه-محمد بهجت، ويقود منتخب مصر للشباب، محمد الكرداني مديرا فنيا، ويعاونه ايمن المطراوي ووائل بدر ومحمد ابوفريخة ومحمد عاطف.

ويترأس البعثة، عمرو مصيلحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

ويشارك في البطولة منتخبات مالي والسنغال وغينيا، ومصر المستضيفة ، على مستوى الناشئين ، وفيما يخص منتخب الناشئات فتضم البطولة مصر والسنغال ومالي ، و من المقرر ان يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في البطولة لكأس العالم لكرة السلة.

ويتولى إدارة البطولة محمد فتحي وخالد القوصي، عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.