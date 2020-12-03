أخبار النادى الأهلى اليوم الخميس 3 / 12 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم الخميس 3 / 12 / 2020 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، 22 لاعبًا فى قائمة الأهلي لمواجهة الطلائع بنهائى كأس مصر 22 لاعبًا فى قائمة الأهلي لمواجهة الطلائع بنهائى كأس مصر أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها بعد غدٍ السبت باستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر. اتحاد الكرة يؤكد إقامة مباراة الأهلي والطلائع فى موعدها ببرح العرب كشف مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن مباراة الأهلى أمام طلائع الجيش، المقرر لها السبت المقبل، فى نهائى كأس مصر ستقام فى موعدها باستاد برج العرب بالإسكندرية ولا نية لنقلها لاستاد القاهرة حتى الآن. الأهلى يعلن استمرار إيجابية مسحة الحاوى وديانج وريان وغيابهم عن نهائى الكأس أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، نتائج المسحة الطبية الأخيرة التى خضع لها خماسى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى قبل مواجهة طلائع الجيش في نهائى كأس مصر، وجاءت تحاليل محمد شريف مهاجم الفريق سلبية، ليتعافى اللاعب من فيروس كورونا المستجد، ويستعد لنهائى مسابقة الكأس.

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