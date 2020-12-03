شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى: لا يوجد بديل لـ"مروان محسن" فى الأهلى فكيف يتم الاستغناء عنه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد عدلي القيعي مستشار التسويق بالنادي الأهلي عدم صحة الأنباء التي ترددت بشأن مزاعم وجود توصية من محسن صالح رئيس اللجنة الفنية بعدم تعديل عقد مهاجم الفريق الكروي الأول مروان محسن خلال الفترة الحالية.وقال عدلي القيعي خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملك وكتابة" المذاع عبر قناة الأهلي الفضائية: " لا توجد أية توصيات بشأن مروان محسن لأنه مهاجم مهم وجيد للفريق ولا يوجد غيره وصلاح محسن فكيف يمكن الاستغناء عنه خلال الفترة الحالية أو تكون هناك توصيات ضده".

وشدد عدلي القيعي أن مثل هذه الأخبار هدفها اثارة الفتنة في وقت حساس ومهم للغاية للنادي الأهلي المقبل على نهائي كاس مصر ودوري أبطال أفريقيا.

فض محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، تفعيل عقد مروان محسن مع القلعة الحمراء، وطالبت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي الاستغناء عن مروان محسن مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لعدم حاجة الفريق لجهوده، وترى اللجنة التي يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف أن مروان محسن فشل في استغلال كل الفرص التى سنحت له طوال الفترة الماضية.

وقال مصدر داخل اللجنة، أن اللجنة في إحدى الاجتماعات الأخيرة، أكدت أن مروان محسن ليس له دور مع الأهلي ولم يساهم في حصول الفريق على الدوري أو بطولة أفريقيا أو الصعود لنهائي كأس مصر.

وأشار المصدر، إلى أن مروان محسن حظي بفرصة المشاركة أساسياً طوال الفترة الماضية وظهر بمستوى سيئ للغاية ظهر بوضوح في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك الذي فاز فيه الأهلي بهدفين لهدف ثم واصل مستواه السيئ في مباراة الاتحاد السكندري بنصف نهائي الكأس الذي فاز فيه الاهلي بنفس النتيجة.

واكد المصدر، أن محسن صالح يقود اتجاهاً لعدم مشاركة مروان محسن مع الفريق حتى يناير المقبل وأن يتم الاعتماد على الثنائي العائد من الإعارة صلاح محسن وأحمد ياسر ريان وأوصي محسن صالح بعدم تفعيل عقد مروان محسن الذي وقعه منذ عدة أشهر تمهيداً للاستغناء عن اللاعب في يناير والتعاقد مع مهاجم أجنبي أفضل.