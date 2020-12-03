شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة يكشف فى تليفزيون "الخليج 365 مفاجآت فى عقد أمير عادل مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى محمد شبانة عن بنود بمثابة "مفاجأة" فى تعاقد الزمالك مع المحترف المصرى أمير عادل الشهير بألكسندر ياكوبسن، والذى وقع على عقود انضمامه لنادى الزمالك، ليصبح أحدث صفقات النادى الأبيض فى إطار تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الجارية، وخاصة الخط الأمامى لأبناء ميت عقبة ليكون هناك بدائل متاحة أمام البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق.

وقال شبانة فى برنامجه "مع شبانة" عبر تليفزيون ”الخليج 365”، أن إدارة نادى الزمالك وضعت بندا في عقد أمير عادل الذي تم التعاقد معه لتدعيم الخط الأمامي يقتضي بأحقية الزمالك في فسخ التعاقد بعد السنة الأولى دون تحمل أي تكلفة مالية وحال عدم فسخ التعاقد من جانب الزمالك يكون من حقه مد التعاقد لمدة ثلاثة مواسم إضافية دون العودة للاعب أي من طرف واحد وجاء عقد اللاعب أقل من فئة الـ5 مليون جنيه، كما إنه يحق لنادى الزمالك فسخ التعاقد معه خلال 15 يومًا حال عدم إقناعه للمدير الفنى للفريق جايمى باتشيكو.