شبانة لتليفزيون الخليج 365: اتحاد الكرة يخاطب فيفا لاستمرار فضل وعبد الله بدون مقابل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الاعلامى محمد شبانة فى برنامجه مع شبانة عبر تليفزيون الخليج 365، إن مسئولى اتحاد الكرة خاطبوا مسئولو الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا من أجل استمرار اللجنة الخماسية بالكامل حتي 31 يناير المقبل وعدم رحيل أي فرد من اللجنة علي أن يكون استمرار اللجنة بدون مقابل مادي حيث يحصل عمرو الجنايني علي 5 آلاف دولار شهربا وجمال محمد علي علي 4 آلاف دولار ثم 3 آلاف دولار لكل من محمد فضل واحمد عبدالله و سحر عبد الحق أعضاء اللجنة.
الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.
ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.
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