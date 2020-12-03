شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح البطولة الأفريقية لكرة السلة ناشئين وناشئات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

افتتحت مساء اليوم بصالة 3 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، بطولة افريقيا لكرة السلة للناشئين والناشئات تحت18 عاما، والتي تستمر حتى التاسع من الشهر الجاري ، وشهد الحفل طابور عرض لأعلام الدول المشاركة، وعرض فني مستمد من الحضارة الفرعونية.وألقى الدكتور مجدي أبو فريخة كلمة، رحب فيها بالحضور على أرض مصر، وتمنى التوفيق للمنتخبات المشاركة، والتنافس بكل روح رياضية.

وقدم عادل طعمة سكرتير عام مساعد الاتحاد الأفريقي، وامين الصندوق في كلمته الشكر للقيادة المصرية، ودورها الدائم في استضافة البطولات الرياضية، وترحابها بضيوفها.

ويشارك في البطولة منتخبات مالي والسنغال وغينيا، ومصر المستضيفة، على مستوى الناشئين، وفيما يخص منتخب الشابات فتضم البطولة مصر والسنغال ومالي ، و من المقرر ان يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في البطولة لكأس العالم لكرة السلة.

وحرصت اللجنة المنظمة للبطولة التي يديرها محمد فتحي و خالد القوصي، عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، على التأكد من قيام جميع المنتخبات بتطبيق الاجراءات الاحترازية والمسحات الخاصة بفيروس كورونا، وفي انتظار ظهور النتائج.

ويقود منتخب مصر للشباب، محمد الكرداني مديرا فنيا، ويعاونه ايمن المطراوي ووائل بدر ومحمد ابوفريخة ومحمد عاطف ، ويترأس البعثة، عمرو مصيلحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة ، ويتولى القيادة الفنية لمنتخب الشابات، شريف عزمي مديرا فنيا، ويعاونه مصطفي هدهود ومصطفي فكري وماجد سلامة وأحمد الجزار ، وتترأس البعثة، الكابتن رحاب الغنام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.