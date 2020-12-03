شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 3 / 12 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس الكثير من الأخبار الرياضية و الهامة منها زيارة وزير الرياضة لنادى الزمالم، و تمسك ادارةالنادى باستمرار باتشيكو مديرا فنيا ، و انتعاش الخزينة بأربعة ملايين جنيها ، وتوصل الاهلى الى اتفاق لفسخ التعاقد مع جيرالدو لضم سيرينو ، بالإضافة إلى إرسال اتحاد الكرة اللائحة إلى الفيفا 9 ديسمبر .

الزمالك ينتعش بـ4 ملايين جنيه من المصرى فى صفقتى عنتر ورفعت

انتعشت خزينة نادى الزمالك فى الوقت الحالى، بـ4 مليون جنيه، من المصرى البورسعيدى، وتعد القيمة المتبقية لصالح النادى الأبيض من صفقتى انتقال محمد عنتر وأحمد رفعت، لاعبى الفريق الأبيض، إلى المصرى، وتحرص اللجنة التى تدير شئون نادى الزمالك فى الوقت الحالى على توفير سيولة مالية من أجل صرف كافة مستحقات لاعبى الفريق.

الاتحاد السكندرى يضم حناوى الأهلى مجانا بعد خطأ رفع أسمه من القائمة

نجح مسئولو الاتحاد السكندرى في ضم فوزي الحناوى لاعب وسط الأهلى في صفقة انتقال حر بعدما رفع مسئولو الاهلى أسمه من قائمة الفريق الأولي وفي نفس الوقت لم يوثق سموحة عقد إستعارة اللاعب ، لتحدث ثغرة في عقد فوزي الحناوي انتقل من خلالها لزعيم الثغر، وكان النادى الأهلى قد أعار فوزى الحناوى الى نادى سموحه لمدة موسمين مقابل مليون و 250 الف جنيه عبارة عن 600 ألف عن السنة الأولى و 650 ألفا عن السنة الثانية ولم يقم الأهلى بوضع اللاعب ضمن القائمة الأولى الأمر الذى أصبح معه اللاعب حرا يستطيع الانتقال إلى أي نادى .

زيزو يؤكد لوكيله عدم الرحيل عن الزمالك إلا بموافقة النادى

طلب أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، من وكيل أعماله محمد حبشى تقديم عروض رسمية لنادى الزمالك من أجل الرحيل فى يناير المقبل للاحتراف الأوروبي، وأكد زيزو لوكيل أعماله أنه لن يغادر الزمالك إلا بموافقة النادى، ولابد من تحقيق استفادة مادية للزمالك من وراء احترافه.

اتحاد الكرة يرسل اللائحة إلى فيفا 9 ديسمبر

يرسل اتحاد الكرة اللائحة النهائية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل 9 ديسمبر المقبل، خاصة أن لائحة الفيفا تنص على إرسال اللائحة بعد 10 أيام من عمل الجمعية العمومية والتى أقيمت يوم 29 نوفمبر المنقضى، وتشهد اللائحة خلافا حول بند الـ8 سنوات حتي الآن، وهل سيتم تطبيقه بأثر رجعي من عدمه، خاصة أن معظم أعضاء الجمعية العمومية طلبوا تطبيق البند من جديد فى الانتخابات القادمة، بينما هناك قلة تطلب تطبيقه بأثر رجعي.

إيجابية مسحة الونش مدافع الزمالك واستمراره فى العزل المنزلى

أثبتت نتيجة المسحة التى إجراها محمود حمدى الونش، مدافع الزمالك، مؤخرا استمرارية إيجابية المسحة وإصابة المدافع الدولى بفيروس كورونا، ومن المنتظر أن يستمر الونش فى العزل المنزلى على أن يجرى مسحة جديدة خلال أيام للتأكد من شفائه.

الأهلي يتوصل لاتفاق لفسخ عقد جيرالدو تحسباً لإتمام صفقة سيرينو

يعقد مسئولو الأهلى جلسات مكثفة مع الأنجولى جيرالدو لبحث فسخ عقده تحسباً لإنهاء صفقة الأوروجويانى سيرينو نجم صن داونز الجنوب أفريقى، والذى يدخل الأهلى فى مفاوضات مكثفة لضمه لتدعيم هجوم الفريق الأحمر فى الموسم الجديد، ويقترب جيرالدو من البقاء فى الأهلى حال عدم نجاح ضم سيرينو، حيث يعد الأخير هو الأجنبى الأوحد المطلوب من الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق، إلا أن الإدارة الحمراء تحاول وضع كافة الاحتمالات خاصة أن الوقت ضيق حيث سيتم غلق باب القيد الأحد المقبل.

رئيس الدولى لليد يؤكد عقد اجتماع مع رئيس الوزراء لتحديد أعداد جماهير المونديال

أكد الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، عقد اجتماع خلال الساعات المقبلة مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لتحديد أعداد الجماهير التى ستحضر منافسات مونديال اليد، وذلك على هامش المؤتمر التى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الهيئة العامة الاستعلامات للإعلان عن كافة تفاصيل الخطط التنفيذية الخاصة باستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد يناير 2021 ، مشيرا إلى أنه حتى الآن العدد المعلن 30% من سعة كل صالة .

تأكيدًا لليوم السابع.. الزمالك يعلن رسميًا استمرار باتشيكو فى قيادة الفريق

اجتمعت لجنة الكرة بنادى الزمالك، برئاسة أيمن يونس وأشرف قاسم وعبد الحليم على، مع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق الأبيض، وذلك لمناقشة كل الأمور الفنية للفريق فى الموسم المقبل، وناقشت لجنة الكرة مع المدير الفنى احتياجات الفريق فى الموسم الجديد، وترتيب كل الأوضاع الداخلية بالفريق وبعض الملفات الخاصة باللاعبين.

رئيس الزمالك: زيارة وزير الرياضة لمقر النادى لمساندة وتسهيل عمل اللجنة

أكد المستشار أحمد بكرى، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادى الزمالك، أن زيارة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لمقر القلعة البيضاء مساء اليوم الخميس، كانت إيجابية من أجل مساندة اللجنة فى عملها خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن الجلسة كانت من أجل متابعة الأمور الخاصة بنادى الزمالك، وتسهيل عملية اللجنة فى إدارة شئون النادى لتحقيق الاستقرار فى القلعة البيضاء، مؤكدًا أن اللجنة تواصل عملها بشكل مستمر من أجل تحقيق الاستقرار فى المرحلة المقبلة للنادى.