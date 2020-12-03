النني أساسيا.. أرسنال 3 - 0 رابيد فيينا.. الدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمواجهة أرسنال رابيد فيينا، في الجولة الخامسة من المجموعة الثانية لمسابقة الدوري الأوروبي.

ويبدأ أرسنال المباراة بالتشكيل التالي: إليكس رونارسون، وسيدريك، ومصطفي، وبابلو ماري، وكولاسيناك، وميتلاند نيلز، ونيلسون، ومحمد النني، وبيبي، ولاكازيت، ونيكتاه

وتشهد المباراة عودة محمد النني للمشاركة بشكل أساسي بعد تعافيه من فيروس كورونا، خلال فترة تواجده مع المنتخب أمام توجو في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

ويتصدر أرسنال مجموعته برصيد 12 نقطة، يليه رابيد فيينا ومولده بـ6 نقاط، ثم دوندالك في ذيل المجموعة دون رصيد.

تفاصيل المباراة:

تقدم أرسنال في الدقيقة العاشرة عن طريق لاكازيت بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 18 أحرز بابلو ماري الهدف الثاني لأرسنال، من رأسية رائعة سكنت شباك حارس بطل النمسا.

وكاد لاكازيت أن يضيف الهدف الثالث بتسديدة قوية اصطدمت بالقائم لتتحول لخارج الملعب.

وتلقى النني بطاقة صفراء في الدقيقة 42، ليضيف بعدها بدقيقتين نيكتاه الهدف الثالث للجانرز.

وفي الشوط الثاني، سجل كويا كيتاجاوا لاعب رابيد فيينا بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء ليقلص الفارق.