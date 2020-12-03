أشرف قاسم يتحدث عن "موافقة فرجاني".. موقف زيزو.. وقائمة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قال أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، إن لجنة الكرة منحت البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق حرية احتياجات الفريق للموسم الجديد.

وأوضح أشرف قاسم، في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أن باتشيكو حصل على قائمة الزمالك في الموسم الجديد لدراستها، بجانب تحديد احتياجاته بشأن التدعيمات والمراكز التي يحتاجها الفريق وسيقوم بالرد على لجنة الكرة في الأيام الأولى من الأسبوع المقبل.

وعن تجديد عقد فرجاني ساسي، أوضح المشرف العام على فريق الكرة أن الدولي التونسي رحب بالتجديد للزمالك وأنه سيتم حسم تجديد عقده خلال اليومين المقبلين بعدما أكد اللاعب على رغبته بالاستمرار في صفوف القلعة البيضاء.

وكشف أشرف قاسم عن تمسك أحمد سيد "زيزو" نجم الفريق الكروي بالاستمرار مع الزمالك، موضحاً: "عبد الحليم علي (مدير الكرة بالزمالك) تواصل مع زيزو، وأكد له اللاعب على أنه في مسقط رأسه للاطمئنان على والده ولم يتحدث مع أحد بشأن مصيره مع الزمالك أو الدخول في أي مفاوضات مع أندية أخرى؛ وتمسكه بالاستمرار مع النادي".