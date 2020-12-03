عودة النني في تشكيل أرسنال لمواجهة رابيد فيينا بالدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أعلن ميكل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه لمواجهة رابيد فيينا، في الجولة الخامسة من المجموعة الثانية لمسابقة الدوري الأوروبي.
ويبدأ أرسنال المباراة بالتشكيل التالي: إليكس رونارسون، وسيدريك، ومصطفي، وبابلو ماري، وكولاسيناك، وميتلاند نيلز، ونيلسون، ومحمد النني، وبيبي، ولاكازيت، ونيكتاه
وتشهد المباراة عودة محمد النني للمشاركة بشكل أساسي بعد تعافيه من فيروس كورونا، خلال فترة تواجده مع المنتخب أمام توجو في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.
ويتصدر أرسنال مجموعته برصيد 12 نقطة، يليه رابيد فيينا ومولده بـ6 نقاط، ثم دوندالك في ذيل المجموعة دون رصيد.
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