كاف يختار الشناوي وأبو جبل ضمن أفضل تصديات دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أفضل تصديات حراس المرمى خلال الموسم المنتهي لدوري أبطال إفريقيا 2019-2020، وسط حضور مصري قوي.

ظهر حارس الأهلي محمد الشناوي بطل إفريقيا في لقطتين منع خلالهما هدفين للنجم الساحلي في مرحلة المجموعات والوداد المغربي في نصف النهائي.

الشناوي تصدى لركلة جزاء في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال أمام الوداد في المغرب ليؤمن رحلة الأهلي إلى النهائي واللقب التاسع.

كما ظهر حارس الزمالك محمد أبو جبل وصيف البطل في لقطتين، الأولى أمام الترجي التونسي في دور الثمانية، والثانية أمام الرجاء المغربي في نصف النهائي.

وكان "كاف" قد أعلن أفضل أهداف الموسم وسط حضور مصري قوي أيضاً، حيث ظهر هدف شيكابالا في النهائي بشباك الأهلي، وهدف البطولة لمحمد مجدي أفشة في مرمى الزمالك.