مدرب ليفربول يكشف سر وحيد لنجاح صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح بيب ليندرس المدرب المساعد لنادي ليفربول بأن سرح نجاح محمد صلاح في كرة القدم هو تعامله المميز بشكل دائم مع جسده واحترافيته في التدريبات اليومية، قائلًا أن عدم الرضا بتقديم القليل في الملعب هو ما يجعله الأفضل في العالم.

وقال بيب ليندرس في تصريحات نقلها موقع "ليفربول إيكو" الانجليزي: "هو لاعب موهوب في إنهاء الهجمات، قدرته على الخيال والتركيز في نفس اللحظة عبقرية للغاية."

وتابع: "الطريقة التي يمكنه من خلالها الحفاظ على الكرة في أصعب المواقف وايجاد طريقة من أجل التسجيل هي سر قوته، هناك العديد من اللاعبين يمتلكون هذه القدرة، لكن لا أحد يمتلك هذه القدرة على الاستمرارية، لهذا هو أحد أفضل لاعبي العالم، الأمر كل متعلق بعقلية عدم الرضا بتقديم القليل."

وأضاف: "لكن بالنسبة لي، الأهم من قدرته على تسجيل الأهداف هو حضوره اليومي في نادينا، شخصيته ممزية، هو مثال حقيقي، لا يوجد على الإطلاق ثناء أكثر من ذلك، الأفضل دائمًا يحافظ على تواضعه والأفضل دائمًا ما يكون مثال حقيقيًا."

وواصل: "صلاح يبذل الكثير من الوقت في التحضير، هو يتعامل مع جسده بشكل جيد ولقد لاحظنا عليه التطور كلاعب محترف، هو طموح ويمتلك سلوك راقي للغاية في التدريبات، إن كان هناك سر في الحياة، فهذا هو السر الوحيد."