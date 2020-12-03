أتلتيكو مدريد يعلن شفاء لويس سواريز من فيروس كورونار

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الخميس، عن شفاء لويس سواريز مهاجم الروخي بلانكوس من فيروس كورونا.
وكان لويس سواريز ثد أصيب بفيروس كورونا قبل مباراةمنتخب أوروجواي مع البرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وأكد أتلتيكو مدريد خلال بيان أصدره عبرموقعه الالكتروني، أن نتائج الفحوصات التي خضع لها لويس سواريز جاءت سلبية، وأشار البيان أن المهاجم الأوروجوياني سيشارك في التدريبات الجماعية لفريقه.
ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة بلد الوليد ضمن منافسات الدوري الإسباني يوم السبت المقبل.
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