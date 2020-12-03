الزمالك يكشف الموقف النهائي من بقاء فرجاني ساسي وزيزو

علق أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك علي تجديد عقد فرجاني ساسي، موضحاً أن الدولي التونسي رحب بالتجديد للزمالك وأنه سيتم حسم تجديد عقده خلال اليومين المقبلين بعدما أكد اللاعب على رغبته بالاستمرار في صفوف القلعة البيضاء.

وكشف أشرف قاسم عن تمسك أحمد سيد "زيزو" نجم الفريق الكروي بالاستمرار مع الزمالك،

موضحا: "عبد الحليم علي (مدير الكرة بالزمالك) تواصل مع زيزو،وأكد له اللاعب على أنه في مسقط رأسه للاطمئنان على والده ولم يتحدث مع أحد بشأن مصيره مع الزمالك أو الدخول في أي مفاوضات مع أندية أخرى؛ وتمسكه بالاستمرار مع النادي.واجتمعت لجنة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أيمن يونس وأشرف قاسم وعبد الحليم علي، مع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك لمناقشة كل الأمور الفنية للفريق في الموسم المقبل. وناقشت لجنة الكرة مع المدير الفني احتياجات الفريق في الموسم الجديد، وترتيب كل الأوضاع الداخلية بالفريق وبعض الملفات الخاصة باللاعبين.

من جانبه، قال أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك: "باتشيكو سعيد بالتواجد في الزمالك، وأكدنا له دعمنا الكامل للجهاز الفني".

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