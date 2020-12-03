نادي الصيد يكرم أبطال الكاراتيه

نظمت إدارة نادى الصيد فرع القطامية مساء اليوم حفل لتكريم ابطال الكاراتيه الحاصلين على المراكز الاولى بالبطولات المحلية والدولية. حضر الحفل أعضاء مجلس إدارة النادى محمد العقده والمهندس حسين أبو السعود وهانى عبد المنعم مدير صيد القطامية والدكتور أحمد فرج الله مدير النشاط الرياضى بصيد القطامية. وهانى عبد المنعم مدير صيد القطامية والدكتور أحمد فرج الله مدير النشاط الرياضى بصيد القطامية. كما حضر الحفل هيثم عز الدين مقرر لجنة الكاراتيه والدكتور عادل درويش مساعد مدير النشاط لقطاع المنازلات وعبد الرحمن مختار مدير مكتب النشاط الرياضى. والدكتور عادل درويش مساعد مدير النشاط لقطاع المنازلات وعبد الرحمن مختار مدير مكتب النشاط الرياضى. من ناحية أخرى ينظم نادى الصيد المصرى بالدقى غد " الجمعة" حفل لفرقة كروماتكس للموسيقى العربية ، ويقام الحفل بحدائق التراس فى تمام الساعة السابعة مساء.

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