ملخص مباراة ميلان وسلتيك في الدوري الاوروبي “ريمونتادا مذهلة للروسونيري”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص لقمة مباريات اليوم الخميس بين ميلان وسلتيك جلاسكو، في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الأوروبي، والمنتهية بفوز الروسونيري بنتيجة 4-2 بريمونتادا مذهلة بعد تأخره بهدفين حتي الدقيقة 14.

انطلقت مباراة ميلان وسلتيك جلاسكو في تمام الساعة 17:55 بتوقيت جرينيتش، 19:55 بتوقيت مصر ، 20:55 بتوقيت السعودية، على ملعب سان سيرو في ميلانو بإدارة الحكم الإسباني “بينجويتشيا”.

ونُقل هذا اللقاء على قناة بين سبورت 1، بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس، كما نُقل على قناة سكاي سبورت أونو إيطاليا، وتي في 2 سبورت 1.

بهذا الفوز صعد ميلان الإيطالي لدور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي، دون انتظار الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في المسابقة القارية.

وتغلب ميلان 4-2 على ضيفه سيلتيك الأسكتلندي، في حين فاز ليل 2 / 1 على ضيفه سبارتا براغ التشيكي اليوم الخميس في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) من منافسات المجموعة الثامنة في المجموعة.

وتصدر ليل ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه ميلان، ليصعدا سويا للدور المقبل عن تلك المجموعة، في ظل تواجد سبارتا براغ في المركز الثالث بست نقاط، وتذيل سيلتيك الترتيب بنقطة واحدة.

وتقدم سيلتيك بهدف مباغت عن طريق توم روجيتش في الدقيقة السابعة، قبل أن يحرز زميله أودسون إدوارد الهدف الثاني في الدقيقة 14، لكن التركي هاكان تشالهان أوغلو قلص الفارق بإحرازه الهدف الأول لميلان في الدقيقة 24، أعقبه صامويل كاستييخو بهدف التعادل في الدقيقة .26

وواصل ميلان انتفاضته في الشوط الثاني، بعدما سجل ينس بيتر هاوجي وبراهيم دياز الهدفين الثالث والرابع للفريق الإيطالي في الدقيقتين 50 و82 على الترتيب.

وغاب اليوم عن صفوف ميلان في مباراة اليوم الثلاثي “زلاتان إبراهيموفيتش ورافا لياو وموساكيو” بداعي الإصابة، بينما غاب خمسة لاعبين عن سلتيك جلاسكو، من ضمنهم اللاعب النرويجي ذو الأصل المغربي “محمد اليونسي”.

وعلى ملعب (سان سيرو) بمدينة ميلانو الإيطالية، جاءت بداية مباراة ميلان وسيلتيك صادمة بالنسبة للفريق الإيطالي، حيث تقدم الأسكتلنديون بهدف مبكر حمل توقيع توم روجيتش في الدقيقة السابعة.

ومرر جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى ميلان، الكرة إلى زميله راضي كرونيتش، الذي لم يتمكن من استلامها، ليستخلص روجيتش الكرة منه، ويسدد تصويبة أرضية من على حدود منطقة الجزاء، واضعا الكرة على يمين دوناروما داخل الشباك.

استغل سيلتيك حالة الارتباك التي عانى منها ميلان عقب هدف روجيتش المبكر، ليضيف الفريق الأسكتلندي الهدف الثاني عن طريق أودسون إدوارد في الدقيقة .14

وتلقى إدوارد تمريرة بينية من ريان كريستي، لينفرد على إثرها بالمرمى، ويسدد من داخل المنطقة كرة ساقطة (لوب)، خلف دوناروما، الذي خرج من مرماه لملاقاته، لتعانق الشباك.

استشعر لاعبو ميلان الحرج بدأ التأخر بثنائية، وبدأ الفريق اللومباردي إسراع إيقاعه، ليحصل على ركلة حرة مباشرة من على حدود المنطقة أحرز من خلالها هاكان تشالهان أوغلو هدفا لأصحاب الأرض في الدقيقة .24

وسدد اللاعب التركي قذيفة رائعة، على يسار اليوناني فاسيليوس باركاس، حارس مرمى سيلتيك، الذي اكتفى بالنظر للكرة وهي تسكن شباكه.

منح هدف تشالهان أوغلو دفعة معنوية للاعبي ميلان، الذين كثفوا من نشاطهم الهجومي، ليسفر ضغط الفريق الإيطالي عن الهدف الثاني من خلال صامويل كاستييخو في الدقيقة .26

وتابع آنتي ريبيتش تمريرة عرضية أرضية من جهة اليسار، ليمرر الكرة بـ(عقب القدم) لكاستييخو، الخالي من الرقابة، الذي سدد مباشرة من داخل المنطقة، واضعا الكرة على يسار باركاس داخل الشباك.

هدأت سرعة المباراة نسبيا، حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب في الدقائق المتبقية من الشوط الأول، الذي انتهى بتعادل الفريقين 2-2.

واصل ميلان نشاطه الهجومي مع بداية الشوط الثاني، ليسفر هذا الضغط عن الهدف الثالث للفريق المضيف، عبر ينس بيتر هاوجي في الدقيقة 50 بمجهود فردي.

وتوغل اللاعب النرويجي بالكرة من الناحية اليسرى، حتى وصل بها لمنطقة الجزاء، مراوغا أكثر من لاعب، قبل أن يسدد من داخل المنطقة بلمسة سحرية، ليضع الكرة على يسار باركاس في المرمى.

تراجع أداء لاعبي ميلان عقب هدف التقدم، ليمنحوا الفرصة لسيلتيك بفرض سيطرته على مجريات الأمور، غير أن الهجمات الأسكتلندية افتقدت للخطورة باستثناء ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 72 نفذها ريان كريستي ، الذي أطلق قذيفة مدوية على يسار دوناروما، الذي أبعد الكرة ببراعة لركنية لم تسفر عن شيء.

وأنهى ميلان آمال سيلتيك في حصد نقطة التعادل، بعدما أحرز براهيم دياز الهدف الرابع في الدقيقة 82.

واصل هاوجي تحركاته المزعجة لدفاع سيلتيك، حيث قاد هجمة من الناحية اليسرى، ليصل إلى منطقة الجزاء، ويمرر كرة بينية ماكرة إلى دياز، الذي سدد مباشرة، وهو على بعد خطوات قليلة من المرمى، واضعا الكرة في الشباك، وينتهي اللقاء بفوز كبير لميلان على منافسه الأسكتلندي.

ميلان 4-2 سلتيك جلاسكو

???? ملعب سان سيرو (ميلانو)

???? الدوري الأوروبي (الجولة 5 المجموعة الثامنة)

♻️ انتهت

تشكيلة ميلان: دوناروما – سيمون كاير – دالوت – جابيا – لوكاس هيرنانديز – هاكان – فرانك كيسييه – كرونيتش – كاستيليخو – ريبيتش – هاوجي.

تشكيلة سلتيك: باركاس – كريستوفر أجير – بيتون – حاتم عبد الحميد – مكجريجور – برون – فريمبونج – روجيتش – كريستي – إدوارد.