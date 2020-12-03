دوري ابطال اسيا: أزمة جديدة أمام فابيو كانافارو بعد إصابة “تشانج”

تعرضت آمال جوانجزو إيفرجراند في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم لضربة قوية بإصابة المدافع المخضرم تشانج لينبنج واستبعاده من اللعب حتى نهاية المسابقة.

وخضع لاعب منتخب الصين (31 عامًا) لجراحة في الكاحل بعد إصابته خلال الهزيمة 3-1 من فيسيل كوبي الياباني الأسبوع الماضي وقال ناديه إنه خضع لجراحة في قطر أمس الأربعاء وسيغيب عن اللعب لستة أسابيع.

ويشكل غياب تشانغ أزمة جديدة للمدرب فابيو كانافارو في المسابقة القارية التي تلعب في قطر إذ يفتقد جهود لاعب الوسط البرازيلي باولينيو وقائد الصين السابق تشينج تشي.

ويحتل جوانجزو المركز الثاني حاليًا في المجموعة السابعة التي تضم ثلاثة فرق فقط عقب انسحاب جوهور دار التعظيم الماليزي.

ويلتقي سوون بلووينجز صاحب المركز الثالث مع متصدر المجموعة فيسيل كوبي غدًا الجمعة والفوز بفارق هدفين على فريق آندريس إنييستا سيصعد بالفريق الكوري الجنوبي لمركز الوصافة والتأهل لأدوار خروج المغلوب.