بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لقمة مباريات اليوم الخميس في الدوري السعودي للمحترفين بين الهلال والفتح، لحساب الجولة السادسة المؤجلة منذ نهاية الشهر الماضي.

انطلقت مباراة الهلال والفتح في تمام الساعة 14:40 بتوقيت جرينيتش، 16:40 بتوقيت مصر ، 17:40 بتوقيت السعودية، على ملعب الملك فهد الدولي.

وتأجلت هذه المباراة من تاريخ 28 نوفمبر 2020 بسبب انشغال الهلال بمباراته أمام النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشرفين، والتي شهدت فوز الزعيم الأزرق بنتيجة 1/2، والتتويج بلقب البطولة.

ونقلت مباراة اليوم بين الهلال والفتح على قناة السعودية الرياضية 1 بصوت المعلق الرياضي السعودي حماد العنزي.

دخل الهلال هذا اللقاء وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) برصيد 13 نقطة أقل بنقطة واحدة عن الشباب صاحب الصدارة، واحتاج الفريق للفوز لاستعادة الصدارة، بالاضافة إلى الهروب من مُلاحقة الأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

أما الفتح فقد دخل اللقاء وهو في المركز الرابع بسلم الترتيب العام برصيد 10 نقاط من ثلاث انتصارات وتعادل، متفوقًا بفارق الأهداف فقط عن الرائد.

الهلال 3-0 الفتح

ستاد الملك فهد (الرياض)

الدوري السعودي للمحترفين (الجولة 6 -مؤجلة من 28 نوفمبر)

انتهت

تشكيلة الهلال: الجدعاني – محمد البريك – علي جحفلي – جانج – ياسر الشهراني – محمد كنو – سلمان الفرج – سالم الدوسري – لوسيانو فييتو – عمر خربين – بافيتيمبي جوميز.

تشكيلة الفتح: كوفال – بوشال – الدهيم – ناجي – بوحميد – سعداني – ماجد عمر كنبه – الزقان – سفيان بندبكة – محمد السعيد – جوفانوفيتش.

(تفاصيل المباراة)

ارتقى الهلال لصدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، عقب فوزه المستحق بثلاثية نظيفة على ضيفه الفتح اليوم الخميس في المرحلة السادسة للمسابقة.

وارتفع رصيد الهلال، المنتشي بتتويجه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين عقب فوزه في نهائي البطولة على النصر يوم السبت الماضي، إلى 16 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه الشباب، محققا انتصاره الخامس في المسابقة هذا الموسم، مقابل تعادل وحيد.

في المقابل، تجمد رصيد الفتح، الذي تلقى خسارته الثانية في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل ثلاثة انتصارات وتعادل وحيد، عند عشر نقاط في المركز الرابع.

افتتح المهاجم السوري عمر خربين التسجيل لمصلحة الهلال، قبل أن يضيف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 47، فيما تكفل محمد كنو بإحراز الهدف الثالث للفريق الأزرق في الدقيقة 52.

خلت نصف الساعة الأولى من عمر المباراة من الفرص المحققة، حيث اتسمت بالحذر من كلا الفريقين، اللذين استحوذا على الكرة دون فاعلية على المرميين.

ومن أول فرصة حقيقية للهلال، تقدم الفريق الأزرق بالهدف الأول عن طريق عمر خربين في الدقيقة 31، حيث تابع النجم السوري تمريرة عرضية من الجهة اليمنى عن طريق محمد البريك، ليسدد ضربة رأس رائعة، لتعانق الكرة الشباك.

وطالب لاعبو الفتح بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 37، بعد سقوط سفيان بن دبكة لاعب الفريق داخل منطقة جزاء الهلال، خلال كرة مشتركة مع محمد جحفلي، لكن حكم المباراة أشار باستمرار اللعب.

وأحرز سالم الدوسري هدفا للهلال في الدقيقة 40، قبل أن تقرر تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) إلغاؤه، حيث أثبتت قيام ياسر الشهراني بمخالفة مع أحد لاعبي الفتح، في بداية الهجمة الهلالية.

وأهدر لوسيانو فيتو فرصة أخرى لتعزيز النتيجة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، الذي انتهى بتقدم الهلال بهدف خربين.

أسرع الهلال من إيقاعه مع بداية الشوط الثاني، ليضيف الهدف الثاني عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 47.

وبعد سلسلة من التمريرات القصيرة المتقنة بين لاعبي الهلال، وصلت الكرة إلى الدوسري، الذي سدد تصويبة متقنة من على حدود المنطقة، واضعا الكرة على يسار ماكسيم كوفال، حارس مرمى الفتح، الذي اكتفى بالنظر إليها وهي تعانق شباكه.

واصل الهلال نشاطه الهجومي، حيث حاول استغلال حالة الإحباط التي سيطرت على لاعبي الفتح عقب الهدف الثاني، ليحرز محمد كنو الهدف الثالث في الدقيقة 52.

وتابع كنو تسديدة زميله المحترف الفرنسي بافيتمبي جوميس، التي ارتدت من القائم الأيمن، لتصل الكرة إليه ويسدد بسهولة واضعا الكرة داخل الشباك.

وأضاع جوميس فرصة أخرى للهلال من انفراد في الدقيقة 56، بعدما سدد في جسد كوفال، الذي أبعد الكرة لركنية، كادت أن تسفر عن هدف آخر، حيث نفذ سلمان الفرج الركلة الركنية، ليتابعها ياسر الشهراني، الذي سدد مباشرة، غير أن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن.

بمرور الوقت، بدأ الفتح يبادل الهلال الهجمات في محاولة لتقليص الفارق، حيث سدد مراد باتنا في الدقيقة 65 تصويبة غير متقنة ذهبت إلى ركلة مرمى، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسدد كرة أخرى في الدقيقة 69، ذهبت ضعيفة لأحضان عبدالله الجدعاني حارس مرمى الهلال.

واصل باتنا تهديده لمرمى الهلال، حيث أطلق تسديدة أخرى في الدقيقة 73، ذهبت إلى ركلة ركنية لم تسفر عن شيء، فيما أهدر جوستاف ويخايم فرصة مؤكدة للفتح في الدقيقة 77، عندما تابع قذيفة مدوية من خارج المنطقة، أطلقها سفيان بن دبكة وارتدت من يد الجدعاني، لتصل الكرة للاعب النرويجي، المتواجد على بعد خطوات قليلة من المرمى، لكنه أطاح بها بعيدا تماما وسط دهشة الجميع.

وحصل الفتح على ركلة حرة مباشرة من منطقة قريبة من منطقة الجزاء في الدقيقة 90، نفذها باتنا الذي وضع الكرة بجوار القائم الأيسر، قبل أن يهدر بن دبكة فرصة أخرى في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لينتهي اللقاء بفوز الهلال 3 / صفر على الفتح.