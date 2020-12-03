شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير البريميرليج تعود للمدرجات من جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي آرسنال الإنجليزي، أنه أمر "استثنائي" عودة الجماهير بأعداد محدودة للملاعب للمرة الأولى منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد في مارس الماضي.

وتم السماح للأندية التي تقع في المدن التي تنخفض فيه حدة القيود المتعلقة بجائحة كورونا للمستويين الأول والثاني، مثل لندن وليفربول، باستقبال الفي مشجع أما المدن التي ترتفع فيها حدة القيود مثل مانشستر وميدلاندز وشمال إنجلترا، فإن أنديتها ستواصل خوض المباريات في غياب الجماهير. ويلتقي توتنهام مع ضيفه آرسنال في مباراة ديربي يوم الأحد بحضور الجماهير ويتمنى أرتيتا أن يقدم الفريقان عرضا جيدا يظل عالقا في أذهان الجماهير.