شكرا لقرائتكم خبر عن عدلي القيعي يكشف حقيقة تفاوض الأهلي مع زيزو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عدلى القيعي مستشار التسويق بالنادي الأهلي، حقيقة دخول أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء في مفاوضات مع أحمد سيد زيزو نجم الزمالك ومنتخب مصر للانتقال الى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال عدلي القيعي خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملك وكتابة" المذاع عبر قناة الأهلي الفضائية: " تواصلت مع أمير توفيق وتحدثت معه عن حقيقة الاتصالات التي قام بها مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك لضمه الى صفوف القلعة الحمراء".

أضاف عدلي القيعي: "أمير توفيق نفى تماماً فكرة الاتصال أو التواصل مع أحد سيد زيزو نهائياً وقال لا أعلم ممن يأتون بهذه الأخبار".

ووصف عدلي القيعي الشائعة بأنها تهدف الى اثارة البلبلة بين الناديين حتى أن أيمن يونس رئيس اللجنة الفنية تحدث بالأمس عن إمكانية دخوله في مفاوضات مع لاعبي الأهلي بالرغم من أنه لم يتأكد من صحة الأحاديث التي يتم تداولها.