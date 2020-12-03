شكرا لقرائتكم خبر عن ديفيز يسطر التاريخ.. جناح بايرن ميونيخ أفضل لاعب لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الكندي لكرة القدم، اختيار ألفونسو ديفيز، ظهير أيسر بايرن ميونيخ أفضل لاعب في البلاد لعام 2020، بعد موسم رائع مع النادي الألماني. واستمتع اللاعب البالغ من العمر 20 عاما، والذي سبق له الفوز بهذه الجائزة في 2018، بعام رائع فاز خلاله بايرن بـ5 ألقاب، من بينها دوري أبطال أوروبا.

وقال الاتحاد الكندي، إن ديفيز حصل على أعلى الأصوات من وسائل الإعلام الكندية والمدربين في البلاد، ليحطم رقم اللاعبة كريستين سينكلير القياسي في 2012. وأوضح جون هيردمان، مدرب المنتخب الكندي، في بيان: "ما حققه ألفونسو ديفيز هذا العام، يشكل مصدر إلهام للجيل القادم".