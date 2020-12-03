شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح البطولة الأفريقية لكرة السلة ناشئين وناشئات والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افتتحت مساء اليوم بصالة 3 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، بطولة افريقيا لكرة السلة للناشئين والناشئات تحت18 عاما، والتي تستمر حتى التاسع من الشهر الجاري ، وشهد الحفل طابور عرض لأعلام الدول المشاركة، وعرض فني مستمد من الحضارة الفرعونية.وألقى الدكتور مجدي أبو فريخة كلمة، رحب فيها بالحضور على أرض مصر، وتمنى التوفيق للمنتخبات المشاركة، والتنافس بكل روح رياضية. وقدم عادل طعمة سكرتير عام مساعد الاتحاد الأفريقي، وامين الصندوق في كلمته الشكر للقيادة المصرية، ودورها الدائم في استضافة البطولات الرياضية، وترحابها بضيوفها. الوضع في مصر

اصابات 116,724

تعافي 102,949

وفيات 6,694

كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح البطولة الأفريقية لكرة السلة ناشئين وناشئات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.