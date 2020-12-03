شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يواصل تحطيم الأرقام القياسية في الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فريق الهلال الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما حقق فوزا كبيرا على ضيفه الفتح، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الخميس، باستاد الملك فهد الدولى في الرياض، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين» بالموسم الجارى 2020-2021.

وكشفت الإحصائية التي نشرتها صحيفة «الرياضية» السعودية، أن الهلال أكمل المباراة العاشرة على التوالي في الدوري السعودي دون تلقى أي هزيمة، منها 6 مباريات هذا الموسم وآخر 4 مباريات بالموسم الماضى 2019-2020.

ونجح الزعيم الهلالى خلال هذه المواجهات في تحقيق 9 انتصارات بالدوري السعودي بالإضافة إلى تعادل وحيد، حيث تلقى الهزيمة الأخيرة أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف في 20 أغسطس الماضى.