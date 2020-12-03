شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مانشيني مدرب إيطاليا على مواجهة إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد روبرتو مانشينى، المدير الفنى لمنتخب إيطاليا، أن مواجهة نظيره منتخب إسبانيا، في نصف نهائي دورى الأمم الأوروبية، بمثابة مباراة نهائية، وستكون ممتعة.

تحدث مانشيني للموقع الرسمي للاتحاد الإيطالي، قائلا: «مواجهة إسبانيا بالتأكيد مباراة نهائية، وستكون ممتعة، خاصة بعد نجاحه في تكوين تشكيل قوى، بعد اعتزال عدد كبير من لاعبيه المميزين في السنوات الأخيرة».

أضاف مدرب منتخب الآزورى قائلًا: «دورى الأمم الأوروبية، منافسة قوية، الأمر الذي سمح بإلغاء المباريات الودية، التي لم تكن تؤخد على محمل الجد».

وأسفرت قرعة نصف نهائي بطولة دورى الأمم الأوروبية، لموسم 2020 – 2021، التي أجريت، اليوم الخميس، عن مواجهة إيطاليا مع نظيره المنتخب الإسباني، وفى اللقاء الثانى يلعب المنتخب الفرنسي مع نظيره البلجيكي.