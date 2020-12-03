شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يفوز على الفتح بثلاثية نظيفة في الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الهلال فوزا كبيرا على ضيفه الفتح بثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الخميس، باستاد الملك فهد الدولى في الرياض، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين» بالموسم الجارى 2020-2021.

بهذه النتيجة، يعزز الهلال صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة بفارق نقطتين عن الشباب الوصيف برصيد 14 نقطة، فيما يأتى الفتح في المركز الخامس برصيد 10 نقاط.