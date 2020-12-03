شكرا لقرائتكم خبر عن راموس يقترب من العودة لكتيية ريـال مدريد قبل معركة الحسم أمام مونشنجلادباخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تدرب المدافع سرجيو راموس بمعزل عن ريـال مدريد، في عودة الفريق إلى التدريبات بمدينته الرياضية، في مران شهد تدريبات بدنية قوية والتمرين بالكرة، ليتأكد أنه ليس مستبعدا من اللعب أمام إشبيلية، السبت المقبل، ولكن الجهاز الفني يتطلع لتجهيزه للقاء بوروسيا مونشنجلادباخ الأربعاء، في دوري الأبطال.

ويتطلع كل من راموس وداني كارفاخال للتعافي من أجل العودة في أسرع وقت ومساعدة الفريق الأبيض في حل المشاكل الدفاعية.