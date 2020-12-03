شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: باتشيكو أبلغنا برغبته في الاستمرار.. وسنواصل دعمه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اجتمعت لجنة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أيمن يونس وأشرف قاسم وعبدالحليم على، مع البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول، لمناقشة كل الأمور الفنية للفريق في الموسم المقبل.

وودع الزمالك منافسات كأس مصر بعد الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعد أيام من هزيمته أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، عقب الاجتماع: «باتشيكو أخبرنا أنه سعيد بالتواجد في الزمالك، وأكدنا له دعمنا الكامل لاستمراره مع كافة أفراد الجهاز الفني».

وناقشت لجنة الكرة مع المدير الفني البرتغالي احتياجات الفريق في الموسم الجديد، وترتيب كافة الأوضاع الداخلية وبعض الملفات الخاصة باللاعبين.