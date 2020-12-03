المايسترو يعاود العزف مع الهلال

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جدة - خالد شويل - عاد النجم الدولي نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال «المايسترو» الكابتن عبدالله عطيف والذي شارك في مباراة فريقه أمام الفتح ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وذلك بعد غياب دام قرابة 9 أشهر، منذ آخر 16 دقيقة لعبها أمام فريق شباب أهلي دبي الإماراتي، وتحديداً ضمن الجولة الثانية من مباريات دوري أبطال آسيا للأندية، حيث تعرض لتدخل قوي من أحد لاعبي شباب أهلي دبي غادر من خلالها أرضية الملعب، لتعلن إدارة الهلال يوم (الأربعاء) الموافق 4 سبتمبر 2020 تعرض اللاعب لإصابة الرباط الصليبي، ومع عودة المايسترو وضابط إيقاع وسط الهلال عبدالله عطيف للمشاركة في المباريات الرسمية كانت هناك سعادة بالغة للمدير الفني الروماني «رازفان» الذي زادت لديه الخيارات في منطقة الوسط الهلالي.

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