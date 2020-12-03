شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم يواصل انتصاراته والان مع التفاصيل
وشهد اللقاء سيطرة هلالية رغم أن الفتح تمكن من هز الشباك الهلالية إلا أن حكم اللقاء ألغى الهدف بداعي الاحتكاك مع الحارس الهلالي عبدالله الجدعاني لينتفض الهلال ويحرز ثلاثة أهداف على مدار الشوطين، وجاء الهدف الأول عن طريق عمر خربين (د: 31)، ومن ثم أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني (د: 47)، وجاء الهدف الثالث عن طريق محمد كنو (د: 52).
وبهذه النتيجة يواصل الهلال صدارته لدوري المحترفين برصيد 16 نقطة، فيما تلقى الفتح خسارته الثانية وتجمد رصيده عند 10 نقاط وفي المركز الرابع.
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