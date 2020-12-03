شكرا لقرائتكم أمير توفيق عن تفاوض الأهلي مع زيزو: "بلاش تكذبوا الكذبة وتصدقوها" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي عن الأنباء التي تتردد عن تفاوض الأهلي مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، من أجل التعاقد معه خلال الفترة القادمة.

وقال توفيق عبر حسابه على تويتر: "بلاش تكذبوا الكذبة وتصدقوها، يا ريت كل مسؤول او اعلامى يتحمل مسؤولياته ويكون داعم بجد لنبذ التعصب .. الانتصارات بتكون فى الملعب مش مجرد بطولات زائفة على السوشيال ميديا .. استقيموا يرحمكم الله.

ونفى عدلي القيعي مستشار التسويق بالنادي الأهلي دخول أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء في مفاوضات مع أحمد سيد زيزو نجم الزمالك ومنتخب مصر للانتقال الى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال عدلي القيعي خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملك وكتابة" المذاع عبر قناة الأهلي الفضائية: "تواصلت مع أمير توفيق وتحدثت معه عن حقيقة الاتصالات التي قام بها مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك لضمه الى صفوف القلعة الحمراء".

أضاف عدلي القيعي: "أمير توفيق نفى تماماً فكرة الاتصال أو التواصل مع أحد سيد زيزو نهائياً وقال لا أعلم ممن يأتون بهذه الأخبار".

ووصف عدلي القيعي الشائعة بأنها تهدف الى اثارة البلبلة بين الناديين حتى أن أيمن يونس رئيس اللجنة الفنية تحدث بالأمس عن إمكانية دخوله في مفاوضات مع لاعبي الأهلي بالرغم من أنه لم يتأكد من صحة الأحاديث التي يتم تداولها.

وهدد أيمن يونس رئيس لجنة الكرة في الزمالك أي ناد يحاول الاقتراب من لاعبي الفريق الأبيض والتفاوض معهم.

وقال أيمن يونس الخميس: "أي ناد سيحاول التفاوض مع لاعب من الزمالك سنرد عليه بالتفاوض مع جميع لاعبيه".

وتابع “الزمالك يحترم جميع الأندية لكننا لن نسمح لأي ناد مهما كان محاولة استغلال الظروف الحالية لإحداث هزة في استقرار الفريق".