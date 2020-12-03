شكرا لقرائتكم بيراميدز يعلن غلق باب الصفقات الجديدة والاكتفاء بـ29 لاعبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز ارتياحه الشديد لفترة الإعداد التي خاضها فريق الكرة استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا ، موضحا أن الفريق يتطور من مباراة لأخرى، وأوضح استفادة اللاعبين بمرحلة الإعداد جيدا سواء فنيا أو بدنيا، مشيرا إلى أنه متفائل بوجود أروابارينا على رأس الجهاز الفني لبيراميدز، بفضل الحالة الجيدة التي خلقها داخل الفريق واللاعبون كذلك لديهم إصرار كبير للمنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها النادى.

أشار هاني سعيد إلى أن الجهاز الفني قرر الاكتفاء بالمباريات الودية الثلاثة التي خاضها أمام البنك الأهلي وسموحة وأهلي بني غازي الليبي والوقت ضيق قبل انطلاق الدوري وبالتالي سيكتفي الفريق بالتدريب اليومي تحضيرا لأول مباراة رسمية أمام الاتحاد السكندري.

أشار المدير الرياضي إلى أنه سعيد للغاية بالصفقات التي أبرمها النادي ودعم صفوفه بمجموعة مميزة من النجوم في عدة مراكز، موضحا أن تأثيرها واضح في اللقاءات الودية وسيظهر أكثر مع المباريات الرسمية، مشيرا إلى أنه من غير الوارد إبرام صفقات جديدة قبل غلق باب القيد وبنسبة 95 %، سيبدأ بيراميدز موسمه الجديد بالقائمة التي أعلن عنها وتضم 29 لاعبا، على أن تكون التدعيمات في مرحلة الشتاء في فبراير المقبل.

أشار هاني سعيد إلى أن اللاعب الدولي البوركيني إيريك تراوري سينتظم في التدريبات بداية من الأحد المقبل ونفس الأمر بالنسبة للغاني جون أنطوي بعد إنهاء تصاريح الدخول الخاصة بهما مؤخرا، لتكتمل صفوف بيراميدز قبل بداية موسمه الجديد.

وعن كأس الكونفدرالية الأفريقية، قال المدير الرياضي إن الفريق يتابع جيدا مباراة هورسيد الصومالي والاتحاد الليبي في إياب الدور التمهيدي، والانتصار الذي حققه الفريق الليبي في الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف، والجهاز الفني سيشاهد تسجيلات للمباراتين بعد تحديد المتأهل الذي يواجهه بيراميدز في دور ال٣٢ الأول من البطولة القارية، مشيرا إلى أن بيراميدز يأمل بدء مشواره بكل قوة في جميع البطولات لأن هدفه واضح وهو المنافسة على الألقاب.

وحول موقف مصابي فيروس كورونا بالفريق، شدد المدير الرياضي على أن الحارس أحمد الشناوي عاد وشارك في التدريبات بشكل طبيعي ويتم تجهيزه حاليا بدنيا، وعلي جبر سيجري مسحة بعد يومين ويأمل عودته بعد نتيجتها، كما أن أحمد فتحي يخضع حاليا لعزل منزلي وسيجري مسحة خلال أيام.