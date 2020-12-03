شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سيد زيزو نجم الزمالك يحذف استوري "أنا مليش وكيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذف أحمد سيد زيزو الأستوري التي قام بنشرها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام والتي أكد خلالها أنه لا يتعامل مع أي وكيل لاعبين، وفجر أحمد سيد زيزو مفاجأة جديدة بعد الشائعات التى ترددت عن اللاعب بالأمس، بخصوص دخوله فى مفاوضات مع النادى الأهلى، وهى الأنباء التى نفاها وكيل أعماله محمد حبشى، قبل أن ينشر زيزو عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، مؤكداً أنه ليس لديه وكيل أعمال، وكتب لاعب الزمالك "ليس لدى وكيل أعمال".

زيزو

وكشف مصدر داخل نادى الزمالك حديث أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق مع وكيل أعماله للبحث عن عرض أوروبى يسمح له بالرحيل عن الزمالك فى يناير المقبل، وأكد المصدر أن أحمد سيد زيزو يرغب بشدة فى العودة لأوروبا مرة أخرى عقب استقدامه من البرتغال.

وقدم زيزو مستويات مميزة مع الزمالك على مدار عام ونصف، ونجح فى الانضمام للمنتخب، ليفكر اللاعب فى الرحيل عن الزمالك والعودة مرة أخرى الى أوروبا، وزادت رغبة اللاعب فى الرحيل عقب خسارة الزمالك بطولة دورى أبطال أفريقيا والخروج من الدور قبل النهائى لكأس مصر.

من جهته أكد محمد حبشى، وكيل أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك، أن اللاعب يتبقى له موسمان فى عقده، ولا صحة لما يتردد عن انتقاله إلى النادى الأهلى، وأضاف حبشى، أن زيزو يحترم تعاقده مع الفريق، وإذا خرج للاحتراف الأوروبى سيكون عن طريق الزمالك، مشيرا إلى أن اللاعب تلقى عروضا أوروبية، وهناك أندية تراقبه.

وأكد حبشى، أن الأهلى لم يرسل أى عرض، ولم يجرى أى محدثات لضم اللاعب، وعن إمكانية احتراف اللاعب إلى أوروبا، تمهيدا لعودته إلى الأهلى مثلما حدث فى صفقة كهربا، قال حبشى: "لن يحدث لأن اللاعب يحترم تعاقده مع الزمالك، واحترافه فى أوروبا سيكون عن طريق القلعة البيضاء".