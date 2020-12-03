شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة أحمد الشيخ تدعمه بعد رحيله من الأهلى: مأخدش فرصة حقيقية ليظهر مهاراته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت ندى محمد، زوجة اللاعب أحمد الشيخ، على دعمه ومؤازرته بعد رحيله من النادى الأهلى مؤخرا وفسخ التعاقد بالتراضى، مؤكدة أنه لم يأخذ فرصة لعب حقيقية طوال تواجده فى القلعة الحمراء، بالرغم من أن يتمته بالإمكانيات والمهارات العالية توجها بأفضل لاعب وهداف بطولة الدورى فى موسم 2016 - 2017، عندما كان لاعبا فى صفوف مصر المقاصة.



أحمد الشيخ وزوجته ندى

وكتبت ندى، عبر حسابها على انستجرام: "كلامى ده كمشجعة للنادى الأهلى مش كزوجة أحمد الشيخ، كلنا عارفين إمكانيات ومهارات أحمد الشيخ وعارفين برضو إنه مأخدش فرصة حقيقية فى النادى عشان يظهر مهاراته، زى ما كان فى نادى المقاصة وأخد أفضل لاعب وهداف لموسم 2016 – 2017، ومع ذلك خلال تواجده الفترة دى كلها فى النادى لم يحدث منه أى تصرف يقلل منه أو من النادى".





وتابعت ندى: "لذلك واجبنا نحو هذا الشخص أن نتمنى له الخير فى المرحلة القادمة، وإن ربنا يوفقه فى نادى آخر، أيا كان قراره كل واحد مسؤول عن قراراته وطموحاته وأهدافه فى الحياة مثله كمثل أى شخص، ليس لنا الحق أن نختار له، ربنا يوفقك يا حبيبى فى الخطوة المقبلة".



ندى زوجة أحمد الشيخ

من ناحية أخرى، كشف مصدر داخل نادى الزمالك أن إدارة النادى لم ترفض بشكل قاطع فكرة انضمام أحمد الشيخ لاعب الأهلى السابق، ومازالت هناك احتمالية لانضمام نجم الأهلى للقلعة البيضاء فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف المصدر، أن رفض فكرة التعاقد مع أحمد الشيخ التى ظهرت أمس نتيجة التصويت داخل لجنة الكرة بالنادى، ورفض كل من محمد عطية عضو اللجنة المعينة وعبد الحليم على وأشرف قاسم أعضاء لجنة الكرة، فيما كان الرأى الوحيد المتحمس لانضمام أحمد الشيخ هو أيمن يونس رئيس لجنة الكرة، وسيتم طرح الأمر مرة أخرى للتصويت داخل اللجنة المعينة لإدارة النادى ولجنة الكرة خلال الساعات المقبلة لحسم موقف اللاعب بصفة رسمية.

ورفض أحمد الشيخ، لاعب الأهلى الراحل عن صفوف فريقه، عرضاً جديداً من نادى سيجما التشيكى تضمن ضعف الراتب الذى كان سيحصل عليه فى العرض الأول، وأرسل النادى التشيكى عرضاً رسمياً للأهلى منذ أيام طلب فيه استعارة الشيخ لمدة موسم ونصف، وهو العرض الذى تم قبوله من الأهلى قبل أن يعلن اللاعب رفضه ليتم فسخ العقد معه فى نهاية الأمر.

وخاطب نادى سيجما، أحمد الشيخ مُجدداً لضمه فى صفقة انتقال حر مع مضاعفة الراتب بعد توفير المبلغ الذى كان سيتم دفعه للأهلى، إلا أن اللاعب رفض العرض مُجدداً مفضلاً الاستمرار فى الدورى المصرى بالموسم الجديد، وعقد أحمد الشيخ جلسة مع مسئولى الزمالك أمس شهدت توقيعه على عقود مبدئية إلا أنه مازال هناك خلاف حول المقابل المادى، لتدخل عدة أندية أخرى فى المفاوضات أبرزها بيراميدز وسيراميكا.

وأرسل النادى الأهلى القائمة الأولى للفريق الأول لكرة القدم إلى اتحاد الكرة ولم تشمل الثلاثى ‏‏«أليو بادجى، صالح جمعة، أحمد الشيخ»، وفى ذات السياق فسخ صالح جمعة لاعب النادى الأهلى عقده مع الأهلى بالتراضى بعد الجلسة التى جمعت وكيله بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.