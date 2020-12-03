شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام شاطر مع كأس دورى أبطال أفريقيا: تالت مرة أشيله.. وعقبال كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص إسلام الشاطر، لاعب الأهلى والإسماعيلى السابق، على التقاط الصور التذكارية مع كأس دورى أبطال أفريقيا، مثلما ظهر عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، ونشر صورة مع الكأس وعلق قائلا، "تالت مره أشيل الكأس ألف مبروك يا أهلاويه وعقبال كأس مصر إن شاء الله".



اسلام الشاطر

وشارك نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق إسلام الشاطر جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو للحظة احتفاله الكبير بهدف الفوز للنادى الأهلى الذى أحرزه محمد مجدى قفشة لينهى بها المباراة والبطولة لصالح المارد الأحمر، وذلك خلال حضوره تحليل المباراة فى مقر جريدة ”الخليج 365”، وعلق إسلام على الفيديو قائلا "ألف ألف ألف مبروك جمهور الأهلى العظيم ومجلس الإداراة واللاعبين والجهاز الفنى البطولة الأفريقية التاسعة عن جدارة واستحقاق".

وسيطرت حالة من الفرحة الهيسترية على لاعبى النادى الأهلى آنذاك بعد حصد اللقب الأفريقى التاسع ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك عقب الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى نهائى القرن الذى جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولى، للمرة الأولى فى تاريخ القارة السمراء، وشهدت الاحتفالات الأهلاوية حضور مؤمن زكريا لاعب الفريق، حيث انضم إلى زملائه بالملعب برفقة محمود الخطيب رئيس النادى، حيث قام محمد الشناوى حارس العرين الأحمر وكابتن الأهلى بتقديم مؤمن لمشاركته فى رفع كأس البطولة.

يحصل النادي الأهلي على 2.5 مليون دولار قيمة مكافأة التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي البطولة الذي أقيم على استاد القاهرة.