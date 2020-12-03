شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى لليد يختار طاقم حكام مصرى ضمن قائمة حكام كأس العالم 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اختيار الاتحاد الدولى لكرة اليد لطاقم الحكام المصرى الدولى علاء حسن وحسام معتمد ضمن قائمة حكام بطولة العالم القادمة فى نسختها الـ27 للرجال لكرة اليد والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021.
الاتحاد الدولى لكرة اليد اختار 19 طاقم حكام دولى لإدارة مباريات بطولة العالم القادمة فى مصر وذلك لأول مرة فى تاريخ بطولات العالم للرجال يكون عدد الأطقم 19 وذلك لزيادة عدد المنتخبات المشاركة بالبطولة الى 32 منتخبا.
وتضم قائمة الـ19 طاقم حكام ببطولة العالم القادمة ثلاثة أطقم تحكيمية دولية من قارة افريقيا من مصر و تونس و الجزائر.
من جهته أكد حازم خميس، رئيس اللجنة الطبية لبطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر يناير المقبل، أنه سيوجد طبيب مصرى مرافق لكل منتخب، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وأضاف حازم خميس، على هامش المؤتمر الذى تعقده وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان تفاصيل الخطط التنفيذية الخاصة باستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد يناير 2021، أن الحجر الصحى إجبارى لجميع الأطراف المعنية التى تشارك فى الحدث سواء اللاعبين أو عاملى الصالات والفنادق والحكام والسائقين والإعلاميين، وكل من يتواجد فى الحدث، مع عمل مسحة طبية كل 72 ساعة تصل إلى 20 ألف مسحة خلال البطولة للجميع .
وأشار حازم خميس إلى تخصيص من 4 إلى5 غرف داخل كل فندق للعزل فى حال ثبوت وجود أى فرد أصيب بالفيروس، وإضافة معمل فرنسى من أوروبا أيضا، مع العلم ان صالات كبار الزوار غير مسموح بالتواجد فيها دون عمل مسحة طبية
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الدولى لليد يختار طاقم حكام مصرى ضمن قائمة حكام كأس العالم 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.