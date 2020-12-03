شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى.. ظهور عبد الرحمن مجدى وتأهيل سيلفا استعدادا للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته اليومية ، ضمن برنامج الاعداد لخوض منافسات الموسم الجديد فضلا عن استكمال مباريات كأس العرب للأندية الأبطال. واشتمل المران على مجموعة من الجمل الفنية ، أبرزها الكرات العرضية المتقنة والتسديدات بعيدة المدى. كما تطرق المران لتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين تم خلالهم تنظيم عددا من الحصص البدنية الشاقة تحت إشراف البرازيلى رودلفو ومحمد سعد مخططا الأحمال.

شهد المران مشاركة عبد الرحمن مجدى جناح وصانع ألعاب الفريق فى التدريبات الجماعية فيما واصل بيكيتى سيلفا تدريباته التأهيلية بالجرى حول الملعب. وخاض حراس المرمى تدريبات حول كيفية التعامل مع الكرات العرضية والتسديدات بجانب تدريبات من شأنها قياس رد الفعل لدى كل حارس. واختتم المران بتقسيمة تم إيقافها عدة مرات ، من أجل الوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للخطط الفنية بجانب إصلاح الأخطاء.

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وضم الإسماعيلي 4 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولي أري بابل والجزائري رضوان شريفي والتونسي فخر الدين بن يوسف. بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكي السابق.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة في بطولة الدوري بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلي هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .